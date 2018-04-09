Компания «Дымов» отказалась от строительства свинокомплекса во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 9 апреля. / ТАСС /. Компания «Дымов» не будет строить свинокомплекс на 2,5 тыс. голов во Владимирской области . Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона по сельскому хозяйству Александр Трутнев.

"По нашей информации, да [компания отказывается от реализации инвестпроекта]. Нас уведомили телефонным звонком", — сообщил он, уточнив, что сейчас компания готовит проект по разведению крупного рогатого скота во Владимирской области.

В пресс-службе компании «Дымов» ТАСС подтвердили, что инвестпроект изменился, отметив, что информация о планах работы в регионе появится в ближайшее время.

Ранее прокуратура выявила нарушения и остановила строительство свинокомплекса из-за отсутствия разрешительной документации и нарушения ряда других процедур. Кроме того, население Суздальского района неоднократно выражало недовольство в связи с планами инвестора.