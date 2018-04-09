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Компания «Дымов» отказалась от строительства свинокомплекса во Владимирской области
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Компания «Дымов» отказалась от строительства свинокомплекса во Владимирской области 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИМИР, 9 апреля. /ТАСС/. Компания «Дымов» не будет строить свинокомплекс на 2,5 тыс. голов во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона по сельскому хозяйству Александр Трутнев.
"По нашей информации, да [компания отказывается от реализации инвестпроекта]. Нас уведомили телефонным звонком", — сообщил он, уточнив, что сейчас компания готовит проект по разведению крупного рогатого скота во Владимирской области.
В пресс-службе компании «Дымов» ТАСС подтвердили, что инвестпроект изменился, отметив, что информация о планах работы в регионе появится в ближайшее время.
Ранее прокуратура выявила нарушения и остановила строительство свинокомплекса из-за отсутствия разрешительной документации и нарушения ряда других процедур. Кроме того, население Суздальского района неоднократно выражало недовольство в связи с планами инвестора.
Компания «Дымов» в начале 2018 года объявила о намерении создать в Суздальском районе к 2019 году свиноводческий комплекс и молочную ферму. Объем инвестиций на первом этапе должен был составить 1,2 млрд рублей. Компания заявила о том, что проект свинокомплекса был одобрен на всех уровнях: от Министерства сельского хозяйства РФ до администрации района. Согласно проекту, свинокомплекс должен включать в себя репродуктор на 2,5 тыс. свиноматок и корпуса доращивания и откорма на 30 тыс. голов.
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