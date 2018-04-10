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До 1345,9 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
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До 1345,9 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже 

ИА Синьхуа 10 апреля 2018
Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской
товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в июне выросла
на 5,8 долл или 0,43 проц до 1345,9 долл США за унцию. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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