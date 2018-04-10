До 1345,9 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже

Нью-Йорк, 10 апреля /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в июне выросла на 5,8 долл или 0,43 проц до 1345,9 долл США за унцию. —0—