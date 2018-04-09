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До 1340,1 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
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До 1340,1 долл за унцию выросла фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
ИА Синьхуа
9 минут назад
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Нью-Йорк
, 9 апреля /
Синьхуа
/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной
бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в июне выросла на 4 долл или 0,3 проц до 1340,1 долл
США
за унцию. —0—
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