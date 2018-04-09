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Иран предложил РЖД контракт на 3 млрд долларов
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Иран предложил РЖД контракт на 3 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иранская сторона предложила РЖД электрифицировать железнодорожную линию в 3 тыс. километров, стоимость проекта может составить до 3 млрд евро, заявил первый замглавы РЖД Александр Мишарин, посетивший Тегеран в составе российской делегации.
Он рассказал, на встрече в Тегеране иранская сторона предложила РЖД расширить сотрудничество и электрифицировать в Иране железнодорожную линию в 3 тыс. километров, передает РИА «Новости».
«Мы договорились сесть за стол переговоров и обсудить. Это большой проект, нужно схему финансирования сложить, это 2-3 млрд евро. Это (предложение) звучало сегодня несколько раз», — сказал Мишарин.
«Мы действительно подписали контракт на электрификацию линии Гармсар-Инче Бурун, и он предусматривает, в том числе, выход на другие участки. Сейчас мы рассматриваем, какие это будут участки. Это будут участки, входящие в коридор Север-Юг, может быть, это будет Тегеран-Тебриз… Это следующий этап нашего обсуждения», — сказал Мишарин.
Напомним, в сентябре 2014 года министр энергетики Александр Новак заявлял, что РЖД могут заключить соглашения с Ираном в сфере железнодорожного строительства на сумму до 8,4 млрд евро.
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