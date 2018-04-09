Иран предложил РЖД контракт на 3 млрд долларов

Иранская сторона предложила РЖД электрифицировать железнодорожную линию в 3 тыс. километров, стоимость проекта может составить до 3 млрд евро, заявил первый замглавы РЖД Александр Мишарин , посетивший Тегеран в составе российской делегации.

Он рассказал, на встрече в Тегеране иранская сторона предложила РЖД расширить сотрудничество и электрифицировать в Иране железнодорожную линию в 3 тыс. километров, передает РИА «Новости»

«Мы договорились сесть за стол переговоров и обсудить. Это большой проект, нужно схему финансирования сложить, это 2-3 млрд евро. Это (предложение) звучало сегодня несколько раз», — сказал Мишарин.

«Мы действительно подписали контракт на электрификацию линии Гармсар-Инче Бурун, и он предусматривает, в том числе, выход на другие участки. Сейчас мы рассматриваем, какие это будут участки. Это будут участки, входящие в коридор Север-Юг, может быть, это будет Тегеран-Тебриз… Это следующий этап нашего обсуждения», — сказал Мишарин.