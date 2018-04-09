Ещё
RAEX подтвердило на уровне «ruBB-» и отозвало рейтинг Сельмашбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

RAEX подтвердило на уровне «ruBB-» и отозвало рейтинг Сельмашбанка 

Банки.ру 23 минуты назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Сельмашбанка (Ростов-на-Дону) на уровне «ruBB-» и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был сохранен «стабильный» прогноз.
Как поясняется в релизе RAEX, к ключевым факторам, негативно повлиявшим на рейтинговую оценку, агентство относит слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке на фоне достаточно узкой специализации, что, в частности, выражается в высокой зависимости ресурсной базы от средств крупнейшей группы кредиторов (на 1 февраля 2018 года ее доля в пассивах составила около 34%). Давление на рейтинг оказывает низкое качество кредитного портфеля банка (на отчетную дату доля ссуд IV и V категорий качества составила 12% кредитного портфеля; 42% ссудного портфеля без учета МБК представлено реструктурированной задолженностью) и его низкая оборачиваемость.
Рейтинговую оценку также ограничивают диспропорции между оборотами по расчетным счетам клиентов и размером бизнеса банка (дебетовые обороты по счету 40702 составили более 200% активов банка в среднем за 2017 год), что порождает повышенные издержки для обеспечения надлежащей системы внутреннего контроля и повышенную чувствительность к регулятивным рискам. К прочим негативным факторам агентство отнесло отсутствие у банка существенных источников рыночной дополнительной ликвидности.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели достаточности капитала банка (Н1.0 на начало февраля — 41%, значение H1.1 и H1.2 равно 32%) и высокий уровень рентабельности бизнеса (показатель ROE по прибыли после налогообложения, согласно РСБУ, составил 20% за 2017 год). К прочим позитивным факторам агентство относит хорошую сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном горизонте и в долгосрочной перспективе. Поддержку рейтингу оказывает высокая надежность средств, размещенных на корсчетах и в МБК (почти 100% средств размещены в Банке России или в банках с рейтингами на уровне «ruAA-» и выше по шкале RAEX), а также высокая обеспеченность ссудного портфеля.
Банки.ру: последние новости
На компании из санкционного списка США приходится менее 2,5% активов Сбербанка Сбербанк запустил вклад ко Дню Победы с благотворительной составляющей Московская биржа сообщила о сложностях с отображением данных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением393
Сын Табакова взбесил народ22
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня63
Дело Скрипаля завернуло в Сирию84
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение