Авиакомпании РФ в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 12,3%

Российские авиакомпании в январе-марте 2018 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%, до 22 миллионов человек, говорится в сообщении Росавиации

При этом "Аэрофлот" увеличил в марте объем пассажиропотока на 6,3%, до 2,6 миллиона человек.

"По оперативным данным, в марте 2018 года российские авиакомпании перевезли 7,8 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%", — говорится в сообщении.