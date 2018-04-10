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Авиакомпании РФ в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 12,3%
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Авиакомпании РФ в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 12,3% 

Прайм 28 минут назад
Российские авиакомпании в январе-марте 2018 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3%, до 22 миллионов человек, говорится в сообщении Росавиации.
При этом "Аэрофлот" увеличил в марте объем пассажиропотока на 6,3%, до 2,6 миллиона человек.
"По оперативным данным, в марте 2018 года российские авиакомпании перевезли 7,8 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%", — говорится в сообщении.
Пассажирооборот авиакомпаний РФ увеличился в марте до 19,8 миллиарда пассажирокилометров, рост составил 12,7%. По итогам трех первых месяцев года пассажирооборот российских авиакомпаний увеличился до 56,8 миллиарда пассажирокилометров, рост — 13,9%.
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