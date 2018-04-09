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Суд отказался признать банкротом аэропорт Элисты по заявлению ФНС
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Суд отказался признать банкротом аэропорт Элисты по заявлению ФНС 

ТАСС 25 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Калмыкии не удовлетворил жалобу инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Элисте (Калмыкия) о признании банкротом АО «Аэропорт Элиста» за долг в 220 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда в понедельник.
"В удовлетворении жалобы отказать. Судебное заседание завершено", — говорится в сообщении на сайте суда.
ИФНС подала заявление в суд о признании аэропорта банкротом в декабре прошлого года. Воздушная гавань задолжала инспекции 220 млн рублей.
Аэропорт Элисты сотрудничает лишь с одним российским авиаперевозчиком — компанией «РусЛайн», которая осуществляет авиаперелеты в Москву и обратно. Отсутствие в аэропорту других операторов связано с незаинтересованностью данным маршрутным направлением.
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