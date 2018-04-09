Суд отказался признать банкротом аэропорт Элисты по заявлению ФНС

"В удовлетворении жалобы отказать. Судебное заседание завершено", — говорится в сообщении на сайте суда.

ИФНС подала заявление в суд о признании аэропорта банкротом в декабре прошлого года. Воздушная гавань задолжала инспекции 220 млн рублей.

Аэропорт Элисты сотрудничает лишь с одним российским авиаперевозчиком — компанией «РусЛайн», которая осуществляет авиаперелеты в Москву и обратно. Отсутствие в аэропорту других операторов связано с незаинтересованностью данным маршрутным направлением.