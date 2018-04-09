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Компания «Арвал» увеличила объем бизнеса в России в 2017 году на 12%
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Компания «Арвал» увеличила объем бизнеса в России в 2017 году на 12% 

Банки.ру 41 минуту назад
Парк компании Arval увеличился в 2017 году на 7,4%, достигнув рекордного показателя в 1 103 835 профинансированных автомобилей. Об этом говорится в сообщении российской «дочки» компании.
В том числе российский бизнес вырос за год на 12%, свидетельствуют данные российской лизинговой компании «Арвал». Профинансировано 10 962 автомобиля.
Кроме того, на 15%, до 5 101, выросло количество проданных автомобилей (это доставленные автомобили и автомобили c пробегом, проданные через интернет-аукцион, следует из пояснений компании).
В российской компании «Арвал» работает более 100 человек, а ее клиентами являются 374 организации, указано в сообщении.
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