Компания «Арвал» увеличила объем бизнеса в России в 2017 году на 12%

Парк компании Arval увеличился в 2017 году на 7,4%, достигнув рекордного показателя в 1 103 835 профинансированных автомобилей. Об этом говорится в сообщении российской «дочки» компании.

В том числе российский бизнес вырос за год на 12%, свидетельствуют данные российской лизинговой компании «Арвал». Профинансировано 10 962 автомобиля.

Кроме того, на 15%, до 5 101, выросло количество проданных автомобилей (это доставленные автомобили и автомобили c пробегом, проданные через интернет-аукцион, следует из пояснений компании).

В российской компании «Арвал» работает более 100 человек, а ее клиентами являются 374 организации, указано в сообщении.