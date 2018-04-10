Ткачев предложил вернуть Минсельхозу полномочия по охоте для усиления борьбы с АЧС

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил вернуть полномочия по охоте в его ведомство. Об этом он заявил в ходе выступления на итоговой коллегии Минсельхоза

«Думаю, что если вернуть полномочия по охоте в Минсельхоз, мы сможем организовать оперативную работу по отстрелу кабанов, что сразу значительно снизит распространение вируса (африканской чумы свиней. — RNS). Наши коллеги из Белгородской области сейчас ведут эту работу», — сказал он.

В данный момент полномочия по охоте принадлежат Минприроды

«Мы не победим АЧС без решения проблемы с дикими кабанами, где фиксируется 40% вспышек. Единственной мерой, которая способна обеспечить быстрое улучшение ситуации по АЧС является депопуляция кабана. Я уже говорил об этом на прошлой коллегии, но видимых улучшений пока нет», — продолжил Ткачев.