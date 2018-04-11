Фондовый рынок России открылся снижением

Индекс Московской биржи снизился на 0,3% и составил 2168,31 пункта.

Индекс РТС просел на 0,7%, до 1083,59 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб., до 62,36 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 4,32 руб., составив 68,88 руб.