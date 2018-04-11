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Фондовый рынок России открылся снижением
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Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ФИНАМ
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,3% и составил 2168,31 пункта.
Индекс РТС просел на 0,7%, до 1083,59 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб., до 62,36 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 4,32 руб., составив 68,88 руб.
Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд
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