Фондовый рынок России открылся ростом

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи увеличился на 0,5% и составил 2191,68 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,3%, до 1098,32 пункта.

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Мировые цены на нефть продолжают расти, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6%, до $69,06 за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,68%, до $63,86 за баррель.

Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд

Рейтинговый список BBI состоит из 500 самых богатых людей мира и обновляется каждый день после завершения торгов на бирже в Нью-Йорке. В рейтинге в данный момент находятся 25 россиян, за понедельник, 9 апреля, только один человек из списка увеличил состояние, остальные 24 сократили.