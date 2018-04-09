Все средства на льготный автолизинг в 2018 году уже потратили

В общей сложности на текущий год на эту меру господдержки автопрому государство заложило четыре миллиарда рублей.

Лизинговые компании в России в начале апреля 2018 года приостановили приём заявок по государственной программе субсидирования автолизинга. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в отрасли. Напомним, мера поддержки была введена несколько лет назад, она распространяется в основном на коммерческий транспорт.

Издание сообщает, что приём заявок временно остановлен из-за того, что компании уже израсходовали все средства, которые были выделены на льготный лизинг на 2018 год. Эта сумма составила четыре миллиарда рублей. Деньги от правительства, по расчётам специалистов, должны были помочь реализовать не менее 15 000 машин. Предполагается, что для реализации этой программы могут выделить дополнительное финансирование.

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0 0 26.12.2017

Программа, стартовавшая в России несколько лет назад, была призвана стимулировать спрос на новый транспорт в условиях падения продаж. Суть её заключается в том, что государство субсидирует авансовый платеж при заключении договора лизинга: изначально (до июля 2017 года) было 10%, тогда не прописывались ограничения по составу участников.

Теперь субсидируется 12,5% от стоимости автомобиля, так как программа включает в себя несколько адресных мер, которые рассчитаны на конкретные категории покупателей. В числе таких «подпрограмм» есть: «Своё дело», подходит для представителей малого и среднего бизнеса; «Российский фермер» — для сельхозпроизводителей; а также «Российский тягач».

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что в 2018 году программы господдержки авторынка РФ получат в два раза меньше денег. Так, на них в текущем году выделили всего 34,4 миллиарда рублей, тогда как в прошлом году сумма составляла 62,3 миллиарда рублей. Предполагается, что на сокращение объёма средств почти в два раза повлиял рост спроса на рынке.

Отметим, продажи новых машин в России выросли по итогам 2017 года (на 11,9%). Также положительная динамика наблюдается и в начале текущего года, однако стоит отметить, что темпы прироста постепенно сокращаются. Если в январе спрос вырос на 31,3%, то уже в феврале он уменьшился до 24,7%, а в марте достиг отметки 13,9%.

В России востребованным также является льготное автокредитование. Она включает в себя пару адресных программ: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Эти меры рассчитаны на поддержку тех водителей, у которых раньше в собственности не было машины, а также на поддержку семей с детьми. Раньше дилеры предлагали повысить ценовой порог (он составляет 1 450 000 рублей), однако Минпромторг это предложение отклонил.

По материалам: www.kolesa.ru