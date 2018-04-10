Ещё
АКРА присвоило Росдорбанку кредитный рейтинг «BB— (RU)»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АКРА присвоило Росдорбанку кредитный рейтинг «BB— (RU)» 

Банки.ру 1 час назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Росдорбанку кредитный рейтинг «BB— (RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза АКРА.
«Кредитный рейтинг ПАО «Росдорбанк» обусловлен ограниченной рыночной позицией, удовлетворительной достаточностью капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию», — отмечается в сообщении.
К позитивному рейтинговому действию могут привести значительное снижение уровня проблемной задолженности и снижение доли средств физических лиц в обязательствах банка. По мнению АКРА, негативно повлиять на рейтинг Росдорбанка могут снижение уровня достаточности капитала Н1.2 ниже 9%, ухудшение качества кредитного портфеля, снижение операционной эффективности, а также повышение концентрации ресурсной базы на крупнейших кредиторах (вкладчиках).
Банки.ру: последние новости
ФАС: Tele2 нарушил законодательство из-за тарифов в национальном роуминге Сбербанк запустил вклад ко Дню Победы с благотворительной составляющей Эксперты: если нервозность на рынке не пройдет, то курс доллара преодолеет отметку в 70 рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно674
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ192
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам53
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня85
Эрдоган раскритиковал Лаврова160
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение