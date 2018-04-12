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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка на уровне «AA (RU)»
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка на уровне «AA (RU)» 

Банки.ру 1 час назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка на уровне «AA (RU)», прогноз — «стабильный», и облигаций банка — на уровне «АА (RU)», следует из релиза АКРА.
«Кредитный рейтинг Россельхозбанка обусловлен высокой системной значимостью кредитной организации для российской экономики и очень сильной степенью влияния государства на банк. Вместе с тем РСХБ характеризуется умеренно низким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется низкими показателями достаточности основного капитала по МСФО и слабой способностью к генерации капитала, а также высокой долей проблемных кредитов, оказывающей значительное негативное давление на риск-профиль. Эти факторы частично компенсируются сравнительно сильным бизнес-профилем банка и адекватными показателями фондирования и ликвидности», — говорится в сообщении.
По мнению АКРА, позитивно на рейтинг Россельхозбанка может повлиять повышение системной значимости финучреждения для государства и значительное расширение его функционала, негативно — потеря акционерного и операционного контроля со стороны правительства РФ, а также снижение уровня системной значимости банка.
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