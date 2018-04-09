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«Роснефть» продлила лицензии на два нефтегазовых месторождения в Краснодарском крае
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«Роснефть» продлила лицензии на два нефтегазовых месторождения в Краснодарском крае 

Rambler News Service 1 час назад
Роснедра продлили лицензии «Роснефти» на разведку и добычу полезных ископаемых на двух углеводородных месторождениях в Краснодарском крае — Левкинском и Северско-Западно-Афипском, говорится в сообщении нефтяной компании.
Лицензия на разведку и добычу на Левкинском нефтяном месторождении продлена до 31 декабря 2055 года, на Северско-Западно-Афипском газоконденсатном месторождении — до 1 января 2060 года.
Ранее лицензия на Левкинское месторождение действовала до 31 декабря 2030 года, на Северско-Западно-Афипское — до 1 января 2035 года.
Левкинское нефтяное месторождение расположено в Абинском районе Краснодарского края, Северско-Западно-Афипское газоконденсатное месторождение — в Северском районе Краснодарского края.
Как сообщалось ранее, в январе Роснедра [продлили] (https://rns.online/energy/Rosneft-prodlila-litsenzii-na-dva-neftegazovih-mestorozhdeniya-v-Krasnodarskom-krae-2018-01-10/) лицензии «Роснефти» на разведку и добычу полезных ископаемых на двух углеводородных месторождениях в Краснодарском крае — Убеженском и Кузнецовском. Позднее «Роснефть» продлила лицензии ещё на [пять] (https://rns.online/energy/Rosneft-prodlila-litsenzii-na-pyat-neftegazovih-mestorozhdenii-v-Krasnodarskom-krae-2018-03-01/) нефтегазовых месторождений в Краснодарском крае — Восточно-Северское, Новодмитриевское, Северо-Нефтяное, Южно-Ключевое (восточный залив) и Западно-Анастасиевское.
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