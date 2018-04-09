Российский рынок потерял 2,7 трлн рублей капитализации за день 

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен в секторе «Основной рынок» Московской биржи, по итогам торгов в понедельник 9 апреля составила 36,193 трлн руб. ($625,819 млрд по официальному курсу ЦБ).
Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2,716 трлн рублей, или на 7%. Лидерами рыночной стоимости оставались Сбербанк (4,867 трлн рублей), «Роснефть» (3,185 трлн рублей) и «Газпром» (3,181 трлн рублей).
На 29 декабря 2017 г. капитализация составляла 35,771 трлн руб. Таким образом, день торгов после введения США новых санкций против российских компаний фактически стер весь рост капитализации с начала 2018 года.