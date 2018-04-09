АСВ выплатило 99,4% страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка и 99,7% — Интехбанка

Как отмечает АСВ, агентство осуществило выплаты страхового возмещения более 178 тыс. вкладчикам и индивидуальным предпринимателям Татфондбанка и более 28 тыс. вкладчикам Интехбанка.

В ходе конкурсного производства на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка направили средства в размере 14,3 млрд рублей, Интехбанка — 1,7 млрд рублей.

До 28 августа 2018 года осуществляются выплаты кредиторам первой очереди Татфондбанка в размере 20% суммы установленных требований, Интехбанка — 11,7%.

Также АСВ провел инвентаризацию имущества Татфондбанка, по итогам которой выявлена недостача активов в размере 40,9 млрд рублей. Конкурсному управляющему удалось в отношении недостачи подтвердить право собственности банка на ценные бумаги, установить местонахождение оригиналов кредитных досье заемщиков и основных средств общей балансовой стоимостью более 11 млрд руб.

В ходе инвентаризации имущества Интехбанка обнаружилась недостача активов в размере 619 млн рублей. Также Агентство завершило оценку ликвидного имущества банка, рыночная стоимость которого составила 385 млн рублей.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Бывшего председателя правления кредитной организации Роберта Мусина и несколько других руководящих сотрудников банка арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Интехбанка, Арбитражный суда Татарстана 19 апреля 2017 года признал его банкротом. По данным Центробанка, отрицательный капитал Интехбанка составил 14,8 млрд рублей. Временная администрация выявила в деятельности Интехбанка операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, а также путем переуступки прав требований по ссудной задолженности юридических лиц.