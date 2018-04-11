Московская биржа сообщила о снижении на фондовом рынке

Московская биржа заявила о снижении индекса, который опустился на 0,3%, до 2168,31 пункта. Об этом сообщила «Газета.ru».

Индекс РТС упал на 0,7% и составил 1083,59 пункта. Официальный курс евро вырос на 4,97 рубля, до 76,85 рубля. Доллар подорожал на 3,8 рубля и составил 62,36 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на 11 апреля — 68,88 рубля.