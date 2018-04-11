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Московская биржа сообщила о снижении на фондовом рынке
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Московская биржа сообщила о снижении на фондовом рынке 

360tv.ru 1 час назад
Московская биржа заявила о снижении индекса, который опустился на 0,3%, до 2168,31 пункта. Об этом сообщила «Газета.ru».
Индекс РТС упал на 0,7% и составил 1083,59 пункта. Официальный курс евро вырос на 4,97 рубля, до 76,85 рубля. Доллар подорожал на 3,8 рубля и составил 62,36 рубля.
Стоимость бивалютной корзины на 11 апреля — 68,88 рубля.
Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что россиянам не следует ожидать снижения ставки Центробанка в ближайшие шесть месяцев.
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