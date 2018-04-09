Россия и Китай будут вместе развивать биржевую торговлю нефтью

В этом году Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует запустить на восточном направлении фьючерс на экспортную нефть ESPO (или ВСТО, идет по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан) на условиях поставки FOB (free-on-board, то есть продавец доставляет товар в порт — в данном случае Козьмино — и грузит на судно покупателя, после чего расходы и риски ложатся на плечи принимающей стороны). Об этом сообщил вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко на конференции в Пекине. Целевая аудитория фьючерса — покупатели российской нефти в Азии.

Регулярные торги нефтью на СПбМТСБ ведутся с апреля 2013 года, однако поставочный фьючерс на российский сорт Urals появился только в конце 2016 года. Уже тогда биржа предполагала, что запустит и фьючерс на ESPO, который по качеству очень близок к эталонному сорту Brent и в перспективе имеет шансы стать бенчмарком для рынка Азии при наращивании объемов экспорта.

России уже пытались вывести на мировой рынок экспортный сорт в 2006 году, тогда он получил название REBCO, но контракт так никого и не заинтересовал, вспоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко . Многое изменилось: возросла добыча до рекорда, Россия стала играть более заметную роль на рынке нефти. Но необходимо учесть и причины, по которым запуск предыдущего проекта оказался неудачным, среди которых недоверие инвесторов к новому финансовому инструменту.

Трейдерам надо предоставить налоговые льготы, тогда биржевая торговля нефтью пошла бы резко в гору

Нефтью на СПбМТСБ торгуют неохотно: за 2017 год объем составил 1,3 миллиона тонн. Сейчас торги ориентированы на внутренний рынок. Международные трейдеры не придут без создания комфортной поставочной и расчетной инфраструктуры. Рубли и юани, как национальные валюты, плохо подходят для расчетов, так как между Москвой и Пекином они осуществляются только утром, но это технически решаемая проблема, считает Ващенко. Товарооборот двух стран в национальных валютах при этом растет: юань занимает третье место по обороту среди валютных пар на Московской бирже , и это плюс, так как в конце марта Шанхайская международная энергетическая биржа (INE) запустила фьючерсный контракт на нефть в юанях.

"Стоит учесть, что экспорт в Китай нашим компаниям давался нелегко, — подчеркивает Ващенко. — Были долгие и тяжелые переговоры. И сейчас это несколько поставщиков и потребителей с обеих сторон. Все контракты долгосрочные, цены привязаны к котировкам на азиатских торгах. Китай и Россия заинтересованы в росте объемов (поставок) до 50 миллионов тонн в год к 2020 году, и в этом случае не исключено, что сделки в отношении новых поставок могут заключаться на сырьевых биржах двух стран, в том числе в России. Но для этого трейдерам нужен прежде всего комфортный налоговый режим, который они сейчас имеют только в офшорах".

По мнению собеседника «РГ», торговые партнеры могли бы предоставить трейдерам своих компаний налоговые льготы, тогда биржевая торговля пошла бы резко в гору. На его взгляд, около 20 процентов объемов можно заключать на спотовом рынке. Потенциальный объем в текущих ценах — более 4,6 миллиарда в год. Пока российская биржа нефти остается внутристрановым явлением, не имея большой популярности, указывает эксперт Энергоцентра бизнес-школы Сколково Екатерина Грушевенко . «Ликвидность торгов так же крайне низка, как и количество игроков, более того, на бирже не присутствуют зарубежные игроки. При этом даже снижение цен на нефть не подтолкнуло хеджеров к участию в торгах. Поэтому говорить о краткосрочных перспективах достаточно сложно», — заключает она.

Пока биржа не нарастит ликвидность, то есть не привлечет к торгам как можно больше участников, которые будут регулярно заключать сделки, мало что изменится. Эксперты сходятся во мнении, что это будет трудно и для России, и для Китая. Цель одна — сделать имя сортам нефти, чтобы они были так же популярны, как Brent и WTI, чего еще не удавалось никому. В качестве бесспорного фундамента у России — звание одного из крупнейших поставщиков сырья, у Китая — одного из крупнейших его импортеров. В поиске решения задачи наращивания ликвидности в начале этого года СПбМТСБ и Шанхайская биржа нефти и газа (SHPGX) подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает, что стороны разработают модели торгов российской нефтью для Китая.