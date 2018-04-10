Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 1,02%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 подорожал на 1,02%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции SSAB AB (ST:SSABa), которые подорожали на 1,72 п. (3,67%), закрывшись на отметке в 48,60. Котировки Volvo B (ST:VOLVb) выросли на 4,67 п. (3,22%), завершив торги на уровне 149,72. Бумаги Securitas B (ST:SECUb) выросли в цене на 3,25 п. (2,31%), закрывшись на отметке 143,80.

Лидерами падения стали акции Skanska B (ST:SKAb), цена которых упала на 2,70 п. (1,61%), завершив сессию на отметке 164,55. Акции Telia Company AB (ST:TELIA) поднялись на 0,51 п. (1,28%), закрывшись на уровне 39,24, а Getinge (ST:GETIb) снизились в цене на 0,6 п. (0,67%) и завершили торги на отметке 95,4.

На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (358) превысило количество закрывшихся в минусе (243), а котировки 54 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,93%, или 1,86, достигнув отметки $65,28 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 2,93%, или 2,01, до $70,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,16%, или 2,20, до отметки $1.342,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,33% до 10,2637, а котировки USD/SEK упали на 0,48%, достигнув отметки 8,3184.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 89,41.