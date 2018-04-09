Сбербанк оценил ущерб от санкций США

Он сообщил, что общий размер риска Сбербанка составляет менее 2,5процентов его активов, указав при этом, что банк внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает необходимые меры для минимизации возможных негативных последствий. По словам Морозова, требования к заемщикам обеспечены в том числе и активами, не имеющими отношениями к компаниям из санкционного списка.

«Ведомости» обращают внимание, что по состоянию на 1 апреля у Сбербанка было активов на 23,4 триллиона рублей. Таким образом, ущерб от нового пакета санкций может превысить полтриллиона.

6 апреля минфин США ввел санкции против российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В общей сложности под ограничения попали 38 юридических и физических лиц.

Санкции негативно ударили по российскому фондовому рынку, в результате чего крупнейшие российские бизнесмены в понедельник, 9 апреля, потеряли около 14,3 миллиарда долларов. Также курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы 2017 и 2018 годов.