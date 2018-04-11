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«Менеджмент-Центр» Алекперова и Федуна продал акции «Лукойла» на 39,7 млн рублей
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«Менеджмент-Центр» Алекперова и Федуна продал акции «Лукойла» на 39,7 млн рублей 

Rambler News Service 40 минут назад
Компания «Менеджмент-Центр», связанная с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым и вице-президентом компании Леонидом Федуном, продала 10 тыс. акций «Лукойла» на общую сумму 39,71 млн рублей, следует из материалов «Лукойла».
Сделка была совершена 5 апреля 2018 года
Ранее, 3 апреля 2018 года компания приобрела 10 тыс. акций «Лукойла» за 39,35 млн рублей.
При этом 29-30 марта и 2 апреля 2018 года компания продала 49,982 тыс. акций «Лукойла» на общую сумму 195,2 млн рублей. В феврале текущего года «Менеджмент-Центр» продал 12 тыс. акций на акции «Лукойла» на общую сумму 46,584 млн рублей.
В декабре 2016 — январе 2017 года компания «Менеджмент-Центр» приобрела акции «Лукойла» на 784 млн рублей.
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