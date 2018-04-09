«Менеджмент-Центр» Алекперова и Федуна продал акции «Лукойла» на 195,2 млн рублей

Сделки по продаже 49,982 тыс. акций была осуществлена 29-30 марта и 2 апреля 2018 года.

В ходе еще одной сделки, 3 апреля 2018 года, компания приобрела 10 тыс. акций «Лукойла» за 39,35 млн рублей.

Ранее, в феврале текущего года «Менеджмент-Центр» продал 12 тыс. акций на акции «Лукойла» на общую сумму 46,584 млн рублей.

В декабре 2016 — январе 2017 года компания «Менеджмент-Центр», также структура Вагита Алекперова и Леонида Федуна, приобрела акции «Лукойла» на 784 млн рублей.