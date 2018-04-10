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Нефтяные цены стабилизировались в надежде на деэскалацию торгового конфликта
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Нефтяные цены стабилизировались в надежде на деэскалацию торгового конфликта 

Investing.com Россия 5 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на нефть продолжали расти в азиатскую сессию в надежде на деэскалацию торгового конфликта между США и Китаем без существенного ущерба для мировой экономики.
Фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 0,71% и торговался на отметке $63,87 за баррель. Фьючерс на нефть маркиBrent с поставкой в июне прибавил 0,51% до $69 за баррель.
Шанхайская нефть WTI с поставкой в сентябре подорожала на 2,35% до 409,90 юаней ($65,15) за баррель.
Озабоченность в отношении торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира и неопределенность в отношении баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти привели к росту волатильности в последние несколько дней.
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы в отношении Китая. Это породило опасения введения пошлины на импорт американской нефти в Китай.
Китай является крупнейшим импортером сырой нефти и крупнейшим потребителем электроэнергии в мире, что делает его ключевым игроком, определяющим мировые цены на нефть.
Китайская Sinopec (крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Азии), планирует сократить импорт нефти из Саудовской Аравии в мае на 40%, найдя новые альтернативные источники поставок после того, как Saudi Aramco установила более высокие, чем ожидалось, цены. Это сигнализирует о том, что на рынке нет нехватки предложения.
Кроме того, перестановки в администрации Трампа повысили риски возможных санкций в отношении ключевых стран-экспортеров нефти, включая Иран, Венесуэлу и Россию.
В целом цены на нефть по-прежнему поддерживаются здоровым спросом и ограничением предложения со стороны стран ОПЕК и союзников картеля.
Однако, рост добычи снефти в США, которая выросла на четверть с середины 2016 года до 10,46 млн баррелей в сутки, подрывает усилия ОПЕК по ограничению избыточного предложения и повышению цен.
За неделю (по состоянию на 6 апреля) число активных буровых установок в США выросло на 11, доведя их общее количество до 808, что является самым высоким значением показателя с марта 2015 года. Это указывает на то, что США продолжат наращивать нефтедобычу.
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 Ещё 2 источника 
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