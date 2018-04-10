Нефтяные цены стабилизировались в надежде на деэскалацию торгового конфликта

Investing.com — Цены на нефть продолжали расти в азиатскую сессию в надежде на деэскалацию торгового конфликта между США Китаем без существенного ущерба для мировой экономики.

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 0,71% и торговался на отметке $63,87 за баррель. Фьючерс на нефть маркиBrent с поставкой в июне прибавил 0,51% до $69 за баррель.

Шанхайская нефть WTI с поставкой в сентябре подорожала на 2,35% до 409,90 юаней ($65,15) за баррель.

Озабоченность в отношении торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира и неопределенность в отношении баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти привели к росту волатильности в последние несколько дней.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы в отношении Китая. Это породило опасения введения пошлины на импорт американской нефти в Китай.

Китай является крупнейшим импортером сырой нефти и крупнейшим потребителем электроэнергии в мире, что делает его ключевым игроком, определяющим мировые цены на нефть.

Китайская Sinopec (крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Азии), планирует сократить импорт нефти из Саудовской Аравии в мае на 40%, найдя новые альтернативные источники поставок после того, как Saudi Aramco установила более высокие, чем ожидалось, цены. Это сигнализирует о том, что на рынке нет нехватки предложения.

Венесуэлу и Россию. Кроме того, перестановки в администрации Трампа повысили риски возможных санкций в отношении ключевых стран-экспортеров нефти, включая Иран

В целом цены на нефть по-прежнему поддерживаются здоровым спросом и ограничением предложения со стороны стран ОПЕК и союзников картеля.

Однако, рост добычи снефти в США, которая выросла на четверть с середины 2016 года до 10,46 млн баррелей в сутки, подрывает усилия ОПЕК по ограничению избыточного предложения и повышению цен.

За неделю (по состоянию на 6 апреля) число активных буровых установок в США выросло на 11, доведя их общее количество до 808, что является самым высоким значением показателя с марта 2015 года. Это указывает на то, что США продолжат наращивать нефтедобычу.