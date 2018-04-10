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Можно попробовать сыграть на отскок акций «Лукойла», — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер»
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Можно попробовать сыграть на отскок акций «Лукойла», — Елена Кожухова, аналитик компании «Велес Брокер» 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 1,83% — до 2129,14 пункта, а индекс РТС обвалился на 2,82%, до 1064,11, обновив минимум с августа прошлого года из-за продолжения ослабления рубля.
Рубль к середине дня продолжал движение вниз против доллара и евро. Доллар стремился к 64 руб, достигнув максимума с декабря 2016, а евро — к 78,6 руб, достигнув максимума с апреля 2016 года.
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги НЛМК (+5,54%), а акции “Лукойла” (+5,32%). В лидерах падения были котировки “Мегафона” (-8,61%), а также привилегированные акции “Сбербанка” (-4,22%).
Технические сигналы по акциям «Лукойла» неоднозначны. Бумагам в ходе падения понедельника удалось удержать поддержку 3600 руб, а во вторник они пытаются подняться выше, оставаясь, однако, ниже сопротивления 3880 руб. При его преодолении «быкам» также придется преодолеть уровень 4000 руб. В случае отсутствия негативных фундаментальных сигналов можно попробовать сыграть на продолжение отскока бумаг наверх со стоп-лоссом чуть ниже 3600 руб.
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