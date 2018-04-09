«Мосэнергосбыт» перестанет быть публичной компанией 

Электробытовая компания «Мосэнергосбыт» (входит в «Интер РАО») перестанет быть публичной, говорится в материалах «Мосэнергосбыт». Соответствующее решение приняли акционеры компании в ходе внеочередного собрания.
«Внести в устав ПАО «Мосэнергосбыт» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, и утвердить устав общества в новой редакции. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мосэнергосбыт» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30», — говорится в материалах.
«Мосэнергосбыт» — одна из крупнейших в России энергосбытовых компаний, клиентская база которой включает более 7,2 млн абонентов. Площадь обслуживаемой территории компании составляет свыше 47 тыс. кв. километров.