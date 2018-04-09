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Консолидированная выручка «Атомэнергомаша» в 2017 году выросла на 8% — до 69 млрд рублей
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Консолидированная выручка «Атомэнергомаша» в 2017 году выросла на 8% — до 69 млрд рублей 

Rambler News Service 41 минуту назад
Консолидированная выручка «Атомэнергомаша» — машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» — выросла в 2017 году на 8% по сравнению с показателем предшествующего года и составила 69 млрд рублей, говорится в сообщении «Атомэнергомаша».
Показатель EBITDA вырос в 1,5 раза — до 9,8 млрд рублей.
Показатель эффективности операционной деятельности (рентабельность по EBITDA) вырос на 3,1 п.п. и составил 14%.
Как отмечает «Атомэнергомаш», рост рентабельности обусловлен повышением эффективности производства как основного оборудования АЭС, так и в неатомных бизнес-направлениях. Дополнительное положительное влияние оказала реализация непрофильного имущества в результате чего было получено более 500 млн рублей.
«География наших поставок в прошлом году составила 27 стран. Мы участвуем во всех проектах Росатома в атомной энергетике, а также обеспечиваем наше развитие на неатомных рынках. Особо хочу отметить рост портфеля заказов на десять лет по итогам года, который составил 455 млрд рублей», — отметил генеральный директор «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов.
Он добавил, что в 2018 году стратегическими приоритетами компании остаются своевременное выполнение всех контрактных обязательств, повышение эффективности производства, увеличение объема экспортных контрактов и рост выручки по всем бизнес-направлениям.
«Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом». «Атомэнергомаш» является поставщиком комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности. Компания объединяет порядка 30 крупных производственных, научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий на территории России и за рубежом.
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