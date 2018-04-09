Консолидированная выручка «Атомэнергомаша» в 2017 году выросла на 8% — до 69 млрд рублей

Консолидированная выручка «Атомэнергомаша» — машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» — выросла в 2017 году на 8% по сравнению с показателем предшествующего года и составила 69 млрд рублей, говорится в сообщении «Атомэнергомаша».

Показатель EBITDA вырос в 1,5 раза — до 9,8 млрд рублей.

Показатель эффективности операционной деятельности (рентабельность по EBITDA) вырос на 3,1 п.п. и составил 14%.

Как отмечает «Атомэнергомаш», рост рентабельности обусловлен повышением эффективности производства как основного оборудования АЭС, так и в неатомных бизнес-направлениях. Дополнительное положительное влияние оказала реализация непрофильного имущества в результате чего было получено более 500 млн рублей.

«География наших поставок в прошлом году составила 27 стран. Мы участвуем во всех проектах Росатома в атомной энергетике, а также обеспечиваем наше развитие на неатомных рынках. Особо хочу отметить рост портфеля заказов на десять лет по итогам года, который составил 455 млрд рублей», — отметил генеральный директор «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов.

Он добавил, что в 2018 году стратегическими приоритетами компании остаются своевременное выполнение всех контрактных обязательств, повышение эффективности производства, увеличение объема экспортных контрактов и рост выручки по всем бизнес-направлениям.