«Фосагро» в мае откроет второй центр дистрибуции в Ставропольском крае

Планируется, что инвестиции в проект в 2018—2019 годах превысят 100 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В апреле 2016 года «Фосагро-Ставрополь» уже открыла аналогичный центр в Зеленокумске , его мощность составляет порядка 25 тысяч тонн. С появлением второго центра в Светлограде объем хранящихся в логистических центрах удобрений, доступных аграриям края, увеличится до 45 тысяч тонн. По планам компании, объемы поставок могут увеличиться более чем на 25 тысяч тонн уже в этом году.

В 2017 году «Фосагро-Ставрополь» увеличило объем поставок минеральных удобрений аграриям региона на 15%, до более чем 200 тысяч тонн. Почти две трети этого количества приходится на сложные и фосфорсодержащие удобрения.

«Фосагро» занимает первое место в Европе и третью позицию в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.