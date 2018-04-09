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«Фосагро» в мае откроет второй центр дистрибуции в Ставропольском крае
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«Фосагро» в мае откроет второй центр дистрибуции в Ставропольском крае 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Компания «Фосагро-Регион» планирует открыть в мае дистрибуционно-логистический центр удобрений. Центр будет создан на базе актива, который компания приобрела в Светлограде Ставропольского края.
Планируется, что инвестиции в проект в 2018—2019 годах превысят 100 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.
В апреле 2016 года «Фосагро-Ставрополь» уже открыла аналогичный центр в Зеленокумске, его мощность составляет порядка 25 тысяч тонн. С появлением второго центра в Светлограде объем хранящихся в логистических центрах удобрений, доступных аграриям края, увеличится до 45 тысяч тонн. По планам компании, объемы поставок могут увеличиться более чем на 25 тысяч тонн уже в этом году.
В 2017 году «Фосагро-Ставрополь» увеличило объем поставок минеральных удобрений аграриям региона на 15%, до более чем 200 тысяч тонн. Почти две трети этого количества приходится на сложные и фосфорсодержащие удобрения.
«Фосагро» занимает первое место в Европе и третью позицию в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.
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