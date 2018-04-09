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Правительство предложило узаконить конкурентное лицензирование континентального шельфа
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Правительство предложило узаконить конкурентное лицензирование континентального шельфа 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы разработанные Минприроды поправки о конкурентном лицензировании континентального шельфа, сказано в сообщении на сайте кабмина.
Документ, как указано в пояснительной записке к нему, устанавливает возможность проведения аукционов на право использования участков недр федерального значения континентального шельфа России среди лиц с правом являться пользователями таких участков.
Соответствующее решение принято 5 апреля после заседания Правительства.
Инициатива призвана усовершенствовать порядок предоставления права пользования участками недр континентального шельфа и предлагает исключить первое предложение части 6 статьи 7, в котором содержится предложение о безальтернативном безаукционном порядке предоставления в пользование участков недр шельфа страны.
В настоящее время право работать на шельфе России имеют компании «Роснефть» и «Газпром».
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