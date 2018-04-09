ЦБ согласовал покупку Совкомбанком акций Росевробанка

«Совкомбанк получил разрешение от ФАС и Банка России на закрытие сделки по покупке акций АКБ «Росевробанк»», — говорится в сообщении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка. В случае реализации права покупки 54,67% кредитной организации Совкомбанк станет единственным владельцем Росевробанка.

21 марта международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о том, что Совкомбанк консолидирует 92% акций Росевробанка. Представитель Росевробанка подтвердил RNS информацию в релизе Fitch о намерении Совкомбанка консолидировать более 90% акций.

13 марта кредитные организации сообщили, что их акционеры договорились о слиянии банков. «Активы объединённой банковской группы составят более 1 трлн рублей, капитал превысит 100 млрд рублей. Согласно предварительным оценкам аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала», — говорилось в совместном сообщении банков.

До конца 2018 года банки продолжат работу без существенных организационных изменений. В рамках слияния председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство.

Как сообщал источник RNS, Росевробанк был оценен почти в один капитал в рамках сделки по слиянию с Совкомбанком.