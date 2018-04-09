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ЦБ согласовал покупку Совкомбанком акций Росевробанка
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ЦБ согласовал покупку Совкомбанком акций Росевробанка 

Rambler News Service 59 минут назад
Банк России согласовал покупку Совкомбанком акций Росевробанка, сообщает Совкомбанк. Сейчас Совкомбанку принадлежит 45,34% Росевробанка.
«Совкомбанк получил разрешение от ФАС и Банка России на закрытие сделки по покупке акций АКБ «Росевробанк»», — говорится в сообщении.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка. В случае реализации права покупки 54,67% кредитной организации Совкомбанк станет единственным владельцем Росевробанка.
21 марта международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о том, что Совкомбанк консолидирует 92% акций Росевробанка. Представитель Росевробанка подтвердил RNS информацию в релизе Fitch о намерении Совкомбанка консолидировать более 90% акций.
13 марта кредитные организации сообщили, что их акционеры договорились о слиянии банков. «Активы объединённой банковской группы составят более 1 трлн рублей, капитал превысит 100 млрд рублей. Согласно предварительным оценкам аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала», — говорилось в совместном сообщении банков.
До конца 2018 года банки продолжат работу без существенных организационных изменений. В рамках слияния председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство.
Как сообщал источник RNS, Росевробанк был оценен почти в один капитал в рамках сделки по слиянию с Совкомбанком.
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