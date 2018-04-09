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Синдикат банков предоставит 31,6 млрд руб на строительство ЦКАД‑4 в Подмосковье
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Синдикат банков предоставит 31,6 млрд руб на строительство ЦКАД‑4 в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Синдикат банков предоставит проектной компании «Юго-Восточная магистраль» кредит на общую сумму 31,6 миллиарда рублей для строительства четвертого участка Центральной кольцевой автодороги на юго-востоке Московской области (ЦКАД-4), сообщается на сайте Сбербанка.
В понедельник состоялось финансовое закрытие проекта по строительству и эксплуатации четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.
«По инициативе Дорожно-строительной компании (ДСК) «Автобан» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) синдикат банков, сформированный из Сбербанка, Газпромбанка и Евразийского банка развития (ЕАБР), намеревается предоставить финансирование ООО «Юго-восточная магистраль» (ООО «ЮВМ») на общую сумму 31,6 миллиарда рублей сроком на 15 лет», — говорится в сообщении.
Проект по строительству и эксплуатации платного участка автодороги в Московской области реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «ЮВМ» и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», заключенного в июне 2017 года. Начало строительства автомобильной дороги запланировано на апрель 2018 года.
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