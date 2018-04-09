Синдикат банков предоставит 31,6 млрд руб на строительство ЦКАД‑4 в Подмосковье

Синдикат банков предоставит проектной компании «Юго-Восточная магистраль» кредит на общую сумму 31,6 миллиарда рублей для строительства четвертого участка Центральной кольцевой автодороги на юго-востоке Московской области (ЦКАД-4), сообщается на сайте Сбербанка.

В понедельник состоялось финансовое закрытие проекта по строительству и эксплуатации четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.