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Импорт легковых автомобилей в России вырос на 46,4%
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Импорт легковых автомобилей в России вырос на 46,4% 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года вырос на 46,4% в годовом выражении до 34,6 тысяч штук, свидетельствуют данные ФТС.
Импорт легковых машин в деньгах за отчетный период вырос на 19,3% до 825 миллионов долларов. Импорт грузовых автомобилей за первые два месяца 2018 года снизился на 4,3% до 2,3 тысяч единиц, а в деньгах — наоборот, вырос на 17,1% — до 288 миллионов долларов, говорится в статистике ФТС.
Импорт легковых автомобилей в Россию в 2017 году незначительно вырос — на 0,26% (700 машин) по сравнению с 2016 годом, до 267,7 тысячи машин, в денежном выражении он вырос на 11,1%, до 6,698 миллиарда долларов. Импорт грузовых машин за 2017 год вырос на 56,7%, до 31,8 тысячи единиц, в денежном измерении — в 1,9 раза, до 1,999 миллиарда долларов.
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