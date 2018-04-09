Крупный российский холдинг направит 27,7 млрд рублей на развитие АПК Курской области

КУРСК , 9 апреля. / ТАСС /. Компания «Русский Дом» в течение пяти лет планирует инвестировать в развитие агропромышленного комплекса Курской области 27,7 млрд рублей. В основном инвестиционная программа аграрного холдинга будет связана со строительством сухопутного зернового терминала в регионе, который станет одним из крупнейших в Европе, сообщил в понедельник во время встречи с губернатором области Александром Михайловым гендиректор компании Олег Кананыхин.

"В планах на 2018 год у нас увеличить инвестиции, в прошлом году мы потратили 1,8 млрд рублей, в этом году у нас будет свыше 2 млрд рублей. В основном инвестиционная программа связана с реализацией проекта строительства сухопутного зернового терминала на базе Щигровского комбината хлебопродуктов. Этот терминал будет беспрецедентным не только для Курской области, но и всей России и один из крупнейших в Европе", — сказал Кананыхин. Как уточнили в администрации региона, за пять лет компания «Русский Дом» планирует направить порядка 27,7 млрд рублей на развитие АПК Курской области.

Уникальный для России проект «Строительство и модернизация мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур» стоимостью 2,6 млрд рублей реализуется в Курской области с 2016 года. Ввод в эксплуатацию сухопутного зернового терминала планируется на 2019 год. Он позволит одновременно хранить до 200 тыс. т зерна, ежедневно принимать до 10 тыс. т и отгружать по одному железнодорожному маршруту до 4,5 тыс. т зерна.

Аграрный холдинг «Русский Дом» работает в Курской области, производя зерно и поставляя его более чем в 20 стран мира, а также обеспечивает около 6% внутреннего спроса на пивоваренный ячмень, занимается растениеводством и животноводством. Центральный офис компании находится в Курске.