Доходы России от экспорта нефти в январе-феврале выросли на 27,8% — до $19,5 млрд

Россия увеличила в январе-феврале 2018 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,8% — до $19,484 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

В физическом выражении за отчетный период объем экспорта нефти составил 42,326 млн тонн, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Доходы от экспорта нефтепродуктов в январе-феврале увеличились на 27,4% — до $12,622 млрд В физическом выражении экспорт нефтепродуктов вырос на 3,2% — до 26,878 млн тонн.