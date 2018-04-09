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Доходы России от экспорта нефти в январе-феврале выросли на 27,8% — до $19,5 млрд
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Доходы России от экспорта нефти в январе-феврале выросли на 27,8% — до $19,5 млрд 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия увеличила в январе-феврале 2018 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,8% — до $19,484 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
В физическом выражении за отчетный период объем экспорта нефти составил 42,326 млн тонн, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Доходы от экспорта нефтепродуктов в январе-феврале увеличились на 27,4% — до $12,622 млрд В физическом выражении экспорт нефтепродуктов вырос на 3,2% — до 26,878 млн тонн.
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