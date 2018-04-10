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Шаурма в долг: новосибирская сеть кафе выпустит облигации
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Шаурма в долг: новосибирская сеть кафе выпустит облигации 

ngs.ru 40 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» подготовила к запуску 50-летнюю программу облигаций.
Главной целью программы облигаций станет привлечение денег для открытия новых заведений в формате кафе и переоформление старых павильонов сети. Программу облигаций сети «Дядя Дёнер» на Московской бирже курирует компания «Юнисервис Капитал».
«На данный момент зарегистрирована программа облигаций на сумму 300 млн рублей. Это значит, что стоимость всех облигаций за время программы не превысит этой суммы. Первое размещение облигаций запланировано на конец мая 2018 года. Срок обращения облигаций 1155 дней: в это время люди, купившие облигации будут получать процент, а при окончании этого срока им вернётся и стоимость облигации», — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артём Иванов.
По словам Артёма Иванова, купить облигации сможет любой человек, который имеет счёт на Московской бирже. В ближайшее время планируется выпуск облигаций на 60 миллионов рублей.
«Выпускать облигации компания сможет на протяжении 50 лет, но сумма всех [облигаций] не должна превысить 300 миллионов рублей. Начальная сумма установлена в 60 миллионов рублей», — рассказывает Артём Иванов.
Стоимость одной облигации компании «Дядя Дёнер» будет равна 50 тысячам рублей. Каждый год держатель будет получать 14% годовых.
«На данный момент Московская биржа согласовала только программу облигаций компании «Дядя Дёнер», номинал и сумма первого выпуска будут согласованы позже», — резюмировал Артём Иванов.
Компания «Дядя Дёнер» создана в 2009 году в Новосибирске. Сейчас у нее есть точки в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске и поселках Линёве и Шерегеше. Компания управляет сетью кафе быстрого питания, в которых основу меню составляют разные виды дёнера (шаурмы).
В начале декабря власти Новосибирска разместили облигации города на Московской бирже, — полученные средства планировали потратить на рефинансирование кредитов коммерческих банков.
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