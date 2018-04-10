Кузен Дерипаски выведет шаурму на биржу

Российская сеть по продаже шаурмы «Дядя Дёнер» намерена выйти на финансовый рынок и выпустить биржевые облигации. Об этом сообщает Reuters.

Организацией размещения занимаются финансовый консультант фастфуд-сети «Юнисервис Капитал» и новосибирский банк «Акцепт», который через ООО «Мэдокс» принадлежит Павлу Езубову — двоюродному брату российского олигарха Олега Дерипаски

Как пишет РБК , номинал облигации составит 50 тысяч рублей, объем выпуска — 60 миллионов рублей. Ставка купона на 1-12 купонные выплаты составит 14 процентов годовых.

Бумаги компания планирует выпустить на 50 лет, в рамках кредитной программы «Дядя Дёнер» рассчитывает привлечь 300 миллионов рублей. Срок обращения облигаций на бирже составит около трех лет.