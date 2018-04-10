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Рубль после попыток коррекционного рост снова обвалился. Подкосили санкции
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Рубль после попыток коррекционного рост снова обвалился. Подкосили санкции 

Newsru.com 34 минуты назад
Фото: Newsru.com
Во вторник рубль а против основных резервных валют опять провалился, обновив многомесячные минимумы, передает ТАСС. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 60 рублей за доллар (с ноября 2017 года), а евро впервые за полтора года — 75 рублей.
Курс доллара на Московской бирже менее, чем час после открытия торгов, к 11 часам утра по Москве превысил 63 рубля впервые с 8 декабря 2016 года, курс евро превысил отметку в 78 рублей впервые с 6 апреля 2016 года.
На максимуме стоимость евро достигала отметки 78,20 рубля. Это примерно на 3,5 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Стоимость доллара на пике поднялась выше 63,25 рубля, впервые с декабря 2016 года.
Резкое ослабление национальной валюты началось еще накануне, после введения США новых ограничений — санкций против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников.
Обвал на фондовых рынках тем временем продолжается. Потери индексов Московской биржи и РТС составили 8,3-11,4%. Это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.
Доллар и евро торгуются в широких диапазонах, что логично после сильных ударов по рынку, которые прошли в понедельник. «Валютные качели раскачались», — вяло утешают эксперты, с которыми пообщалось РИА «Новости».
"Может возникнуть очередная причина для нестабильности курса рубля, что станет крайне негативным фактором для отечественной экономики, которая пытается найти точку опоры для роста. Взлет курсов валюты грозит рецессией. Подавляющее большинство жителей страны может столкнуться с ускорением темпов роста инфляции. Мы рискуем вновь вернуться в 2014 год, когда значительные скачки стоимости нефти сказались на общем макроэкономическом фоне", — предупредила накануне замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.
Двумя дня ранее она же, впрочем, советовала россиянам «не вкладываться в доллар, чтобы не попасть в неприятное положение из-за ослабление этой валюты в ближайшей перспективе».
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По версии Bloomberg, от новых санкций США в первый день сильнее всего пострадал Потанин "Русал" сообщил о возможности технического дефолта из-за санкций США Forbes: российские бизнесмены потеряли более 1,2 млрд долларов после введения новых санкций
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