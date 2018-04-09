Экономист: Украинская власть не оправдала ожиданий МВФ

Министерство экономического развития Украины сообщило, что транш МВФ составит $1,5 млрд вместо ожидаемых Киевом $3,5 млрд

«Сокращение финансовой помощи на 60% свидетельствует о недоверии к украинской власти. Это чёткий сигнал, что Украину как государство будут поддерживать, но на минимальном уровне. Украинская власть не оправдала ожиданий», — заявил экономист Андрей Новак в эфире телеканала NewsOne.

Эксперт отметил, что решение МВФ создаст сложности для Киева при погашении задолженности и нанесёт серьёзный удар по курсу национальной валюты. По его словам, чтобы восстановить доверие иностранного кредитора украинским властям следует выполнять условия Запада, в частности учредить антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

«В бюджете на 2018 года правительство заложило курс гривны более 30 гривен — это их план искусственной девальвации гривны. Несмотря на назначение нового главы, политика НБУ не меняется и продолжает решать проблемы с помощью девальвации гривны, что увеличит темп инфляции, и увеличения государственного долга. Бюджет на текущий год предусматривает увеличение госдолга на 231 млрд гривен. Платёжеспособность населения будет падать», — сказал Новак.

По итогам февраля объём государственного долга Украины достиг рекордного показателя $76,7 млрд С 2018 по 2020 годы правительство и Национальный банк Украины должны выплатить по внешним долгам более $16 млрд, причём пик приходится на 2019-2020 годы, а в этом году Киеву нужно отдать около $7,4 млрд по обязательствам в иностранной валюте, в том числе перед Международным валютным фондом.