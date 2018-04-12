Fitch отозвало рейтинги En+ Group из-за санкций США

"Fitch отозвало рейтинги для En+ из-за ограничений со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США", — говорится в релизе.

На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании был на уровне "BB-", краткосрочный — на уровне "B". Рейтинги компании находились в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.