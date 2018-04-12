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Fitch отозвало рейтинги En+
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Fitch отозвало рейтинги En+ Group из-за санкций США 

Прайм 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги компании En+ Group из-за санкций со стороны США, говорится в сообщении агентства.
"Fitch отозвало рейтинги для En+ из-за ограничений со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США", — говорится в релизе.
На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании был на уровне "BB-", краткосрочный — на уровне "B". Рейтинги компании находились в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.
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