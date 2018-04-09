Профицит торгового баланса РФ в январе-феврале вырос на 28,6%

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28,57%, или на 7 миллиардов долларов, и составило 31,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России в январе-феврале увеличился на 25,2% в годовом выражении и составил 65,4 миллиарда долларов. Импорт РФ за этот период вырос на 22,1% — до 33,9 миллиардов долларов. По данным таможенной статистики, в январе-феврале внешнеторговый оборот России составил 99,3 миллиарда долларов, увеличившись на 24,1%.

Основой российского экспорта в отчетный период традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 65,7% (в январе-феврале 2017 года — 66,7%). Стоимостной объем топливно-энергетических товаров возрос на 23,5%, а физический — на 9,2%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-феврале составила 11,1% (в январе-феврале 2017 года — 9,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 11% (в январе-феврале 2017 года — 9,3%), в страны СНГ — 12,3% (11,7%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос в годовом выражении в 1,4 раза, а физический — на 12,7%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 44,5% (в январе-феврале 2017 года — 43,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 47,3% (в январе-феврале 2017 года — 46,4%), из стран СНГ — 21% (21,3%). Стоимостной объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-февралем 2017 года вырос на 25,3%, в том числе электрического оборудования — на 34,1%, механического оборудования — на 27,1%, инструментов и аппаратов оптических — на 13,5%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей на 46,4%, а грузовых автомобилей — снизился на 4,3%.