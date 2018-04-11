Премьер-министр РФ: Производство автомобилей в стране выросло почти на 20% в 2017 г.

Производство всех видов автомобилей в России выросло за прошлый год почти на 20%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме. «За прошлый год производство всех видов автомобилей выросло почти на 20%. Экспорт в 2017 г. вырос на 30%. Это включая автокомпоненты. Доля автомобилей российского производства, включая, конечно, мировые бренды, на внутреннем рынке достигла 85%», — сказал Д. Медведев

Он также сообщил, что производство в сфере сельхозмашиностроения за шесть лет выросло в денежном измерении в три раза. «В прошлом году — почти на 20%. Доля российской продукции составила 56%. Экспорт вырос на 16%», — добавил премьер-министр.

По его словам, в 2016 г. в серийное производство поступило 75 новых моделей техники, в 2017 г. — 150 новых моделей.