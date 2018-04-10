Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в РФ в марте вырос на 6,7% — почти до 500 тыс. единиц

«В первый весенний месяц 2018 г. объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 489 тыс. единиц, что на 6,7% больше, чем в марте 2017 г. По итогам I квартала 2018 г. объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1,19 млн единиц, что на 5% больше, чем год назад», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидером российского вторичного рынка традиционно является отечественная марка Lada, на долю которой в марте пришлось более четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 128,4 тыс. штук — на 0,7% больше, чем годом ранее. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, чей показатель достиг 55,5 тыс. экземпляров (+7,9%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд — Nissan — с результатом в 27,1 тыс. машин (+9,3%). Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в марте составил 13,8 тыс. единиц, что на 0,3% ниже результата годичной давности. Вторую позицию в модельном рейтинге занимает Ford Focus (12,2 тыс. штук; +10,4%), который снова стал лучшим среди иномарок с пробегом. Третью строчку удерживает седан Lada 2107 (11,6 тыс. штук; -7,4%).