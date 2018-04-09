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Импорт легковых автомобилей в РФ за 2 месяца вырос на 46,4%, экспорт — на 1,6%
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Импорт легковых автомобилей в РФ за 2 месяца вырос на 46,4%, экспорт — на 1,6% 

Прайм 5 часов назад
Фото: РИАМО
Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года вырос на 46,4% в годовом выражении — до 34,6 тысяч штук, свидетельствуют данные ФТС.
Импорт легковых машин в деньгах за отчетный период вырос на 19,3% до 825 миллионов долларов. Импорт грузовых автомобилей за первые два месяца 2018 года снизился на 4,3% до 2,3 тысяч единиц, а в деньгах — наоборот, вырос на 17,1% — до 288 миллионов долларов, говорится в статистике ФТС.
Импорт легковых автомобилей в Россию в 2017 году незначительно вырос — на 0,26% (700 машин) по сравнению с 2016 годом, до 267,7 тысячи машин, в денежном выражении он вырос на 11,1%, до 6,698 миллиарда долларов. Импорт грузовых машин за 2017 год вырос на 56,7%, до 31,8 тысячи единиц, в денежном измерении — в 1,9 раза, до 1,999 миллиарда долларов.
Экспорт
Экспорт легковых автомобилей из России в январе-феврале 2018 года вырос на 1,6% в годовом выражении, до 9,5 тысячи штук.
Экспорт легковых машин в деньгах за отчетный период снизился на 1,4% до 133,5 миллиона долларов. Экспорт грузовых автомобилей за первые два месяца 2018 года снизился на 19,8%, до 1,6 тысячи единиц, в деньгах — на 44,8% до 30,6 миллиона долларов, говорится в статистике ФТС.
Экспорт легковых автомобилей из России в 2017 году вырос на 24,12% по сравнению с 2016 годом и составил 84,4 тысячи единиц. В денежном выражении объем экспорта вырос на 20,3%, до 1,32 миллиарда долларов. Экспорт грузовых автомобилей в штуках за прошлый год вырос на 2,1%, до 14,6 тысячи единиц, а в деньгах снизился на 4,8%, до 336 миллионов долларов.
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