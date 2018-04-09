Торги акциями «Полюса» на Мосбирже переведены в режим дискретного аукциона

Торги акциями «Полюса» на фондовом рынке Московской биржи переведены в режим дискретного аукциона c 16.44 мск, следует из сообщения торговой площадки.

"В связи со снижением текущей цены обыкновенных акций ПАО «Полюс» … торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО «Московская биржа» 9 апреля 2018 года c 16.44 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона", — говорится в сообщении.