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Торги акциями «Полюса» на Мосбирже переведены в режим дискретного аукциона
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Торги акциями «Полюса» на Мосбирже переведены в режим дискретного аукциона 

Прайм 1 час назад
Торги акциями «Полюса» на фондовом рынке Московской биржи переведены в режим дискретного аукциона c 16.44 мск, следует из сообщения торговой площадки.
"В связи со снижением текущей цены обыкновенных акций ПАО «Полюс» … торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО «Московская биржа» 9 апреля 2018 года c 16.44 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона", — говорится в сообщении.
ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. В 2017 году компания увеличила производство золота на 10%, до 2,16 миллиона унций (67,2 тонны).
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