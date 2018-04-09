Ещё
Fitch улучшило прогноз по рейтингу «BB+» «Сибура» до «позитивного»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евро превысил 75 рублей
Евро превысил 75 рублей

Fitch улучшило прогноз по рейтингу «BB+» «Сибура» до «позитивного» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 апреля. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента компании «Сибур» на «позитивный» с «негативного». Сам рейтинг был подтвержден на уровне «BB+», говорится в сообщении агентства.
"Позитивный прогноз обусловлен комфортным кредитным плечом «Сибура» на протяжении его инвестиционного цикла, снижением рисков проекта «Запсибнефтехим» и ожиданием усиления бизнес-профиля компании после запуска этого проекта в конце 2019 года", — отмечает Fitch.
Прогноз по рейтингу «Сибура» был повышен несмотря на то, что член правления компании Кирилл Шамалов 6 апреля попал под новые санкции США.
"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Работает на 22 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Основным акционером «Сибура» является Леонид Михельсон.
Чистая прибыль «Сибур Холдинга» в 2017 году выросла по международным стандартам финансовой отчетности на 6,3%, до 120,2 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Обыкновенные акции Сбербанка обрушились на 20% Введенные в отношении "Русала" санкции могут вызвать технические дефолты "Дочка" Siemens не смогла оспорить решение Арбитража Москвы о турбинах для ТЭС в Крыму
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России726
Акции Сбербанка рухнули157
Авиаудару по Сирии нашли объяснение41
Путин поговорил с Меркель46
России предсказали века «геополитического одиночества»184
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение