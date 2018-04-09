Fitch улучшило прогноз по рейтингу «BB+» «Сибура» до «позитивного»

"Позитивный прогноз обусловлен комфортным кредитным плечом «Сибура» на протяжении его инвестиционного цикла, снижением рисков проекта «Запсибнефтехим» и ожиданием усиления бизнес-профиля компании после запуска этого проекта в конце 2019 года", — отмечает Fitch.

Прогноз по рейтингу «Сибура» был повышен несмотря на то, что член правления компании Кирилл Шамалов 6 апреля попал под новые санкции США

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Работает на 22 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Основным акционером «Сибура» является Леонид Михельсон

Чистая прибыль «Сибур Холдинга» в 2017 году выросла по международным стандартам финансовой отчетности на 6,3%, до 120,2 млрд рублей.