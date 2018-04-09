Медведев поручил увеличить резервный фонд правительства на 3,17 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства в 2018 году на 3,17 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Минфину России внести в установленном порядке в 2018 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2018 год, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году на 3171736,7 тыс. рублей», — говорится в документе.

Фонд будет пополнен за счет неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, которые возвращены в доходы федерального бюджета.