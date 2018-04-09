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Медведев поручил увеличить резервный фонд правительства на 3,17 млрд рублей
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Медведев поручил увеличить резервный фонд правительства на 3,17 млрд рублей 

Rambler News Service 28 минут назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства в 2018 году на 3,17 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Минфину России внести в установленном порядке в 2018 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2018 год, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году на 3171736,7 тыс. рублей», — говорится в документе.
Фонд будет пополнен за счет неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, которые возвращены в доходы федерального бюджета.
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