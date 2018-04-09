Ещё
Fiat готовит к продаже свою дочернюю компанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Fiat готовит к продаже свою дочернюю компанию 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
Fiat Chrysler Automobiles (сокращенно — FCA) объявила о продаже одной из своих дочерних компаний — Magneti Marelli.
Специализацией данного бренда является производство автомобильных запчастей.
Процесс продажи планируется начать в июне текущего года. Предполагаемая стартовая цена может составить от 4,4 до шести миллиардов долларов. Покупателями могут стать лица из числа акционеров самого Fiat, а также участников миланской фондовой биржи. Ожидается, что сделка может быть закрыта уже к следующему году.
Распродавая активы, FCA стремится оптимизировать собственный корпоративный портфель. На данный момент в число его представителей входят Comau (разработка роботов) и компания, занимающаяся изделиями из литья Teksid.
Интересно, что упорные попытки поглотить Magneti Marelli предпринимала в 2016 году южнокорейская Samsung Electronics. Однако представителей азиатского бизнеса интересовала не сама компания в целом, а отдельные ее подразделения. Поэтому сделка так и не состоялась.
Car.ru: последние новости
В 2018 году «Группа ГАЗ» запланировала рост продаж и производства в сегменте LCV-автомобилей на 10% Авторынок бушных машин просел на 5% на Дальневосточном регионе Какой он семейный автомобиль современного россиянина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России680
Акции Сбербанка рухнули101
Курс доллара преодолел новый рубеж273
Путин наградил американского генерала58
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй86
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение