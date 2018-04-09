Ещё
В России сократился объем просроченной задолженности по ипотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России сократился объем просроченной задолженности по ипотеке 

Российская Газета 29 минут назад
Просроченная задолженность по ипотечным кредитам снизилась до 2,1 процента, сообщил сегодня министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень. Он отметил, что это очень хороший результат даже в сравнении со странами, в которых ипотечное кредитование существует давно.
"Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, что опасности «ипотечного» пузыря сегодня нет", — сказал министр.
По данным Банка России, за январь — февраль 2018 года выдано кредитов на 347,3 млрд рублей, из них на 291 млрд рублей — это ипотечные кредиты. Средняя ставка по ипотеке составила 9.75 процента.
Российская Газета: последние новости
Центробанки ЕАЭС договорились об интеграции в банковском секторе За нарушение режима работы водителей ответят работодатели Дворкович: Кабмин окажет поддержку компаниям, попавшим под санкции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России680
Акции Сбербанка рухнули101
Курс доллара преодолел новый рубеж273
Путин наградил американского генерала58
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй86
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение