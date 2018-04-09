В России сократился объем просроченной задолженности по ипотеке

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам снизилась до 2,1 процента, сообщил сегодня министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень . Он отметил, что это очень хороший результат даже в сравнении со странами, в которых ипотечное кредитование существует давно.

"Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, что опасности «ипотечного» пузыря сегодня нет", — сказал министр.

По данным Банка России, за январь — февраль 2018 года выдано кредитов на 347,3 млрд рублей, из них на 291 млрд рублей — это ипотечные кредиты. Средняя ставка по ипотеке составила 9.75 процента.