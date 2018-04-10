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Прибыль воронежских МУПов за год снизилась на треть
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Прибыль воронежских МУПов за год снизилась на треть 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
И составила 150 млн рублей при размере кредиторской задолженности более 2 млрд Доля прибыльных муниципальных предприятий в 2017 году выросла по сравнению с предыдущим годом и составила 54,5%. Об этом рассказал начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и автономными учреждениями Алексей Малыгин на планерке в мэрии в понедельник, 9 апреля. При этом общая прибыль предприятий, имеющих положительный финансовый результат, снизилась по сравнению с 2016 годом на 35,7%исоставила чуть больше 150 млн рублей. Общий размер дебиторской задолженности в 2017 году вырос на 1,5% по сравнению с 2016 годом и составил почти 2,4 млрд рублей. При этом сумма просроченной дебиторской задолженностивыросла на 2,4% и достигла 1,4 млрд, или 59% в общем объеме дебиторки. Кредиторская задолженность за год выросла на 3,2% и составила более 2 млрд рублей. Просроченная задолженность увеличилась на 17,1% — до 910 млн, или 44,9%. Мэр Вадим Кстенин поручил Алексею Малыгину составить график погашения дебиторской и кредиторской задолженностей. Елена Гончарова
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