Акции Сбербанка рухнули

Обыкновенные акции Сбербанка обрушились на 20%

Обыкновенные акции Сбербанка на торгах Московской биржи в понедельник снизились более чем на 20% к уровню закрытия торгов пятницы на фоне общего падения рынка после объявления США о новых антироссийских санкциях.

Обыкновенный акции Сбербанка упали в цене до 205 рублей за бумагу, привилегированные акции банка снизились на 17%, до 180,03 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов. В последний раз котировки обыкновенных акций Сбербанка находились ниже 205 рублей 8 ноября 2017 года, а "префы" торговались ниже 180 рублей 9 ноября.

США 6 апреля ввели санкции в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний, что привело к резкому падению акций российских компаний в понедельник.